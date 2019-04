Alle woningen in nieuwbouwwijk Rimpeler in Putten krijgen grondwarmtepomp van 120 meter diep

Vijf jaar lang is er niet meer op grotere schaal nieuwbouw gepleegd in Putten, dus er wordt reikhalzend uitgekeken naar dit bouwproject. Het dorp heeft de afgelopen vijf jaar de wachttijden voor woningen zien groeien, omdat er slechts enkele kleinere bouwprojecten werden gerealiseerd. De wachttijd voor een sociale huurwoning in Putten is opgelopen tot 10 jaar. De prijzen van koopwoningen in Putten zijn gestegen tot grote hoogten, de gemiddelde prijs van een woning in Putten is 409.000 euro. In maart 2019 was de gemiddelde vraagprijs voor een huis in Putten 3.095 euro per vierkante meter, waarmee Putten een van de sterkste stijgers is in Gelderland.