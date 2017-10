Ambtenaren Putten tijdens renovatie gemeentehuis naar de Vanenburg

De ambtenaren van de gemeente Putten worden tijdelijk ondergebracht bij de Vanenburg. In het centrum komt een steunpunt in het politiebureau. Ook gaat de gemeente experimenteren met dienstverlening aan huis.

Het gaat om een tijdelijke situatie die nodig is tijdens de duur van de renovatie van het gemeentehuis. Door de ingrijpende werkzaamheden, zoals het vervangen van buitengevels en kozijnen, weghalen van binnenmuren en plafonds en vernieuwing van installaties en leidingwerk, is het tijdens de werktijden niet mogelijk het gemeentehuis voor kantoordoeleinden te gebruiken. De Kunstkelder, trouwzaal en raadzaal blijven tijdens de renovatie wel in gebruik.

Kantoorunits

Er is gekeken of tijdelijke huisvesting van de ambtenaren in kantoorunits achter het gemeentehuis mogelijk was. Maar daarvan waren de kosten hoog, het comfort te beperkt en de units zouden ten koste gaan van parkeerruimte. Binnen de bebouwde kom is verder geen kantoorruimte beschikbaar waar alle ambtenaren in passen. Dan zou de organisatie over meerdere panden opgesplitst moeten worden.

Kosten

De overbruggingsperiode in de kantoorruimte bij de Vanenburg gaat 437.000 euro kosten. Dat is vooralsnog voor een jaar. Voor het steunpunt in het politiebureau is 20.000 euro nodig. Daarnaast wordt er nog een ton vrijgemaakt om de archieven te digitaliseren.