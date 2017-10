Re­cla­me­be­las­ting is blijvertje voor centrumondernemers in Putten

6 oktober Het rapportcijfer dat door ondernemers gegeven wordt voor de reclamebelasting en de besteding ervan is niet om over naar huis te schrijven. De 5,9 voor de waardering was donderdagavond voor de gemeenteraad in ieder geval voldoende om de heffing ervan voort te zetten.