Archeologen stuiten op resten van imposant Puttens gebouw

Het gebouw heeft een afmeting van 32 bij 12 meter. Regioarcheoloog Maarten Wispelwey is verguld met het in zijn woorden vaderlandse record voor Putten. ,,Dit overtreft mijn stoutste verwachtingen. Afgezien van kerken en kastelen spreken we over het oudste gebouw van Nederland. Het is geen simpele boerderij, integendeel. Zo’n fors, pontificaal gebouw is van een hogere categorie. Gezien het formaat vertoonde het status. We kunnen heerlijk filosoferen over de functie. Mogelijk was het een dependance van het klooster in Werden.''