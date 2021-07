Auto belandt in de sloot naast A28 bij Putten; afrit afgesloten

UPDATE & VIDEO Man zwaarge­wond bij steekpar­tij in Putten: Poolse verdachte (33) gearres­teerd

16 juli Bij een steekpartij in Putten is een man zwaargewond geraakt. Het incident gebeurde rond 17.00 uur vanmiddag op het industrieterrein Hoge Eng Oost. Het slachtoffer is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Een Poolse man (33) is aangehouden.