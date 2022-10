Auto botst frontaal op vrachtwagen in buitengebied bij Putten: bestuurder raakt gewond

Jeroen de Jong nieuwe voorzitter van Raad van Toezicht bij Stichting Stadsmuse­um Harderwijk

Jeroen de Jong is benoemd tot voorzitter van de Raad van Toezicht van Stichting Stadsmuseum Harderwijk (SSH). De oud-wethouder van Harderwijk is de opvolger Clemens van Zeijl, die acht jaar voorzitter was van de Raad van Bestuur.

