Auto crasht in sloot in Putten, bestuurder gewond

Tegen 19.10 uur ging het mis op de Arlersteeg. De automobilist kwam met zijn voertuig in een naastgelegen sloot terecht. De bestuurder was volgens een getuige na de klap enige tijd buiten bewustzijn, maar kon even later op eigen kracht uit de auto komen. Toegesneld ambulancepersoneel heeft zich vervolgens over de bestuurder ontfermd. Hij is na een eerste controle meegenomen naar het ziekenhuis. De precieze toedracht van het ongeluk is onbekend.