Auto raakt van de weg bij Putten en knalt tegen boom, bestuurder uit wrak gehaald

Het nieuwe Sint Jozef krijgt 165 appartemen­ten, maar een parkeerga­ra­ge komt er mogelijk niet

Het nieuwe woonzorgcentrum Sint Jozef in Nijkerk telt straks 165 appartementen. Ook is er plek voor twaalf lokalen van basisschool Het Baken en een horecagelegenheid. Maar het blijft voorlopig ongewis of er onder het gebouw ook een parkeergarage komt. Wat de gemeente en de Woningstichting Nijkerk betreft: liever niet.