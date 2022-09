Auto vat vlam tijdens rijden in Putten

met video & poll Snoeiharde kritiek op deze 'horrorkrui­sing' op de Veluwe: ‘Hoe bedenk je het?’

Veilig Verkeer Nederland kraakt het ontwerp van de fonkelnieuwe kruising bij de Waterweg in Putten. Verkeersconsulent Peter Buter heeft zijn verbazing over de ‘horrorkruising’ uitgesproken bij wegbeheerder Klaas Wijma. Buter stelt dat de kruising gevaarlijk is voor fietsers en dat de maximumsnelheid omlaag moet. Hij concludeert dat een rotonde wenselijker is.

21 augustus