Bedrijfswagen volledig uitgebrand in Kootwijkerbroek

jeugdcriminaliteit Tom verkocht als 13-jarige tientallen kilo's drugs aan leeftijds­ge­no­ten: ‘Ouders hadden niks door’

Om even weg te zijn van alle prikkels thuis, zit Tom eenzaam op een bankje. Dat deze keuze de dan 13-jarige het verkeerde pad op trekt, kan hij niet weten. Zijn leven veranderde drastisch en criminelen zogen hem het drugsmilieu in. De tiener sluit deals over 50 kilo drugs, staat tijdens een ripdeal oog in oog met een vuurwapen en heeft meerdere loopjongens voor hem werken.

28 januari