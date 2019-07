Bekendere muzikanten en meer terrassen doen mee aan Muziek Terras Putten

Voice of Holland

Tijdens de eerste editie Muziek Terras in de nieuwe stijl, twee weken geleden, was het al veel drukker dan in voorgaande jaren. Komende zaterdag doen acht terrassen in het centrum van Putten mee. Onder meer twee zangeressen van The Voice Of Holland komen optreden: Pip Alblas op het terras van Ons Plekje en IJssalon De Parel en Iris Noëlle op het terras van De Heerd. Bij De Hertogh speelt een jonge saxofonist, die de laatste twee jaar optrad met De Toppers in de ArenA.