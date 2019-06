Belasting gaat fors omhoog in Putten

Mannen uit Putten en Zwolle veroor­deeld voor wietkweke­rij, vrijspraak voor zoon van Puttenaar

27 juni Een 61-jarige man uit Putten is donderdag veroordeeld voor de hennepkwekerij die op zijn erf in Putten stond. Zijn zoon van 25 jaar is voor hetzelfde feit vrijgesproken.