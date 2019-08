Bestrijding eikenprocessierups in Putten keiduur, daarom in 2020 vooraf preventief bestrijden

De eikenprocessierups was deze zomer niet alleen een plaag voor fietsers en andere passanten. De bestrijding van de jeukbeesten is ook een financiële ramp geworden voor sommige gemeenten op de Veluwe. Nu de jeukharen aan het einde van de zomer zijn verdwenen, is de bestrijding in de meeste gemeenten gestopt. In Putten heeft de bestrijding dit jaar 140.000 euro gekost. Dat is zes euro per hoofd van de bevolking. Putten is daarmee veruit het duurst uit in de regio.