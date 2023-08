Kan de vlag uit voor woonwijk op voormalige campings in Putten? Er is nog een probleem­pje...

Al jarenlang breken rechters en juristen zich er het hoofd over, de komst van een woonwijk op de plek van twee campings in Putten. De gemeenteraad gaf al groen licht, maar door rechtszaken liep de bouw van 36 woningen forse vertraging op. In de belangrijkste procedure is de knoop nu doorgehakt. Kan er dus ‘morgen’ worden gebouwd? Zo simpel blijkt het niet.