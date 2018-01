Mensen die in deze periode instappen betalen geen aansluitkosten. Wie later aanhaakt moet daar rond de duizend euro voor neerleggen. Naast de abonnementskosten betalen glasvezelgebruikers een vastrechtvergoeding van 12,50 euro per maand. Dit kan ook eenmalig worden afgekocht voor 1600 euro.

De 4500 huishoudens en bedrijven in Vallei en Veluwe Midden krijgen een uitnodiging voor een van de vier informatieavonden. In die bijeenkomst worden de mogelijkheden van glasvezel uitgelegd en zijn ook de aanbieders van abonnementen aanwezig.

Nijkerk

In Nijkerk is die bijeenkomst op 29 januari in de Schakel (Oranjelaan 10). Puttenaren worden twee dagen later geïnformeerd in zalencentrum De Aker (Fontanusplein 2). De inwoners van Uddel krijgen een uitnodiging om zich op 1 februari in dorpshuis Het Blanke Schot (Garderenseweg 33) te laten bijpraten.