Blind de weg oversteken

Dat is lang niet altijd het geval, blijkt uit onderzoek van de projectgroep 'Stop voor de Witte Stok'. Driekwart van de stokgebruikers wordt weleens genegeerd bij het oversteken. Om de bewustwording te vergroten liet de projectgroep vrijdag in het centrum van Putten mensen zelf ervaren hoe het is om over te steken met een visuele beperking.

Fietsers

Voornamelijk fietsers negeren de blindenstok, blijkt uit het onderzoek. Dit is extra gevaarlijk omdat blinden en slechtzienden vaak volledig overgeleverd zijn aan hun gehoor en fietsers horen ze nauwelijks aankomen. ,,Ik steek pas over als het helemaal stil is want ik kan het verkeer niet vertrouwen", vertelt Cees Karssen, vergezeld door zijn blindengeleidehond en een taststok. Rob Flederus, ook blind en in bezit van een taststok, moet ook vertrouwen op zijn gehoor maar sommige dingen zijn vrijwel onvermijdelijk ,,Bij een parkeergarage stak ik laatst over en liep ik tegen een elektrische auto aan. Die hoor ik niet eens", zegt hij.

Mozes

Wethouder Koekkoek pleitte na zijn oversteek ook nog voor betere voorlichting hierover op basisscholen. ,,Laat kinderen ook ervaren hoe het voelt om als blinde over te steken." Toch heeft de taststok ook praktische voordelen, als het aan Flederus ligt. ,,In het centrum van Amsterdam ging ik met mijn stok tegen de stroom in lopen. Dan splijt die hele mensenmassa uit elkaar. Ik voelde me net Mozes, haha!"