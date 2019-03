Blokker opent voor het eerst een winkel in Putten

Winstgevendheid

Volgens woordvoerder Sietske van der Kleij van Blokker Holding is er geen speciale reden voor het openen van een Blokkerwinkel in Putten, terwijl in de rest van Nederland de afgelopen jaren vooral Blokkerwinkels dicht gingen. Ze legt uit: ,,Er is bij Blokker geen strategisch uitgangspunt om per definitie winkels te openen of te sluiten. Sluiting van vestigingen deed zich vooral voor in 2016 en 2017, nu niet. Vestigingsbeslissingen (openingen, sluitingen, verbouwingen, relocaties, renovaties) worden per casus beoordeeld op wenselijkheid en haalbaarheid. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de verwachte winstgevendheid van de vestiging. Dergelijke inschattingen en conclusies kunnen na verloop van tijd ook weer veranderen, bijvoorbeeld omdat lokale marktomstandigheden veranderen, waarbij het natuurlijk niet zo is dat dergelijke beslissingen voor de korte termijn genomen worden.’’