Boerderijdieren afkoelen met nevel is de toekomst

Klimaatverandering heeft ingrijpende gevolgen voor boerenbedrijven. Kalkoenenbedrijf Van den Hazel in Putten heeft nevelinstallaties gebouwd in drie stallen waarmee de dieren kunnen worden afgekoeld op extreem hete dagen.

Het is een nieuwe trend in de agrarische wereld, waarmee boeren de klimaatopwarming het hoofd hopen te bieden. ,,We zijn het tweede kalkoenbedrijf in Nederland dat een nevelkoeling gebruikt,’’ vertelt Cor van den Hazel, die samen met zijn vader Bessel en zijn moeder Jannie het kalkoenenbedrijf runt. VOF Van den Hazel van de Kamp, heet de onderneming officieel. Zaterdag 10 augustus zet het bedrijf zijn deuren open tijdens het evenement Kijkenbijdeboer.

De hitterecords van deze zomer bevestigen het voorgevoel Van den Hazel en zoon. ,,Vorig jaar hadden we ook een paar van die hete dagen,’’ vertellen de ondernemers. ,,Toen zijn er meerdere kalkoenen dood gegaan. Het gebeurde een paar dagen voordat ze naar de slachterij zouden gaan. Als ze dik zijn, ruim twintig kilo, kunnen ze minder goed tegen hitte. Kleintjes kunnen veel warmere temperaturen verdragen. We willen voorkomen er nog een keer uitval komt op hete dagen, dus hebben we een nevelinstallatie gekocht en ingebouwd in onze schuur uit 2012. Ook in onze nieuwe schuur, die zo goed als klaar is, hebben we een nevelinstallatie laten bouwen.’’

Meer hete dagen

De koelinstallatie met verneveling kost 25.000 euro per stal. Maar de kalkoenhouders zijn ervan overtuigd dat het een rendabele investering is. ,,De klimaatveranderingen zijn nog niet voorbij, we verwachten dat er de komende jaren meer extreem hete dagen gaan komen. We zouden een verzekering kunnen afsluiten tegen sterfte door hitte, maar dat willen we niet. Het welzijn van onze dieren staat voorop. Daar komt bij dat tijdens de hitte bij kalkoenen een groeidip optreedt. De investering betaalt zichzelf terug.’’

Spanje

Als het in de stal 37 graden wordt, gaat de nevel sproeien. De Puttenaren hebben er in de media veel over gelezen. ,,In warme landen, zoals Spanje, is dit al heel gangbaar bij boeren,’’ weten ze. ,,Wij zijn voorloper in Nederland, maar we denken dat op termijn veel meer boeren een nevelkoeling gaan nemen. Nevel is ook prima toepasbaar in kippen-, varkens- en koeienstallen. ’’

De kalkoenboeren demonstreren hun nevelinstallatie. De kalkoenen komen direct aanrennen, want het zijn nieuwsgierige dieren. Koele waterdamp daalt van boven op de vogels neer. ,,Binnen tien minuten is het vijf graden koeler in de stal,’’ hebben de ondernemers ervaren.

Ionisator

Een tweede noviteit waarover de Puttense kalkoenboeren nadenken is het inzetten van ionisatoren in de stallen, waarmee fijnstof uit de lucht kan worden gehaald. De ionisator geeft elektrische lading aan fijnstofdeeltjes in de lucht, zodat die samenklonteren en door hun magnetische lading tegen het aluminium dak van de stal terecht komen.

Bij de bouw van de nieuwste stal hadden ze de ionisator het liefst meteen geïntegreerd, maar de regelgeving rond deze uitvinding is nog niet afgerond. De kalkoenhouders leggen uit: ,,Op 7 of 8 pluimveebedrijven in de Gelderse Vallei doen boeren samen met de Universiteit van Wageningen proeven met verschillende soorten ionisatoren. Dit najaar worden de resultaten bekend. We willen natuurlijk een gecertificeerd systeem kopen, dus we wachten de resultaten af. Maar waarschijnlijk zal de ionisator nog dit jaar in onze stal geïnstalleerd worden.’’’

Volledig scherm Tijdens de open dag mogen kinderen kalkoenkuikentjes aaien. © Bram van de Biezen