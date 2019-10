Boeven roven gereedschap uit busjes van bedrijven in Putten en Nijkerk

De inbraken vonden in de nacht van 13 augustus plaats. In een reconstructie in het programma Bureau GLD maakte de politie gisteravond duidelijk dat de verdachten eerst een bezoek brachten aan een bedrijf aan de Industrieweg in Putten. Op de video is te zien hoe de twee eerst in een auto langs het terrein rijden om vervolgens lopend terug te komen en het hekwerk open knippen. Een van de deuren van een busje op het terrein wordt geforceerd, waarna de twee er met gereedschap vandoor gaan.