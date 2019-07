‘Bomen op Kerkplein en Fontanusplein Putten moeten behouden blijven’

Vragen

Beekes: ,,Als je recente luchtfoto's van Amsterdam vergelijkt met een luchtfoto van Putten, dan is het centrum van Amsterdam groener dan het centrum van Putten. Putten afficheert zich graag als ‘bomendorp’, maar er worden nog te vaak bomen gekapt in Putten.’’

Dertig jaar oud

De meeste bestaande bomen op het Kerkplein en het Fontanusplein zijn dertig jaar of ouder, stelt Beekes. ,,Uit het huidige Centrumplan kan ik niet opmaken welke bomen er worden terug geplaatst ter vervanging van de oude bomen. Het moeten wat ons betreft in elk geval bomen zijn met dikke stammen en van diverse soorten. Wanneer je dunne jonge boompjes terug plant, duurt het dertig jaar voordat ze eenzelfde hoeveelheid CO2 uit de lucht halen als de bestaande bomen. Met de klimaatdoelstellingen in het achterhoofd is het niet handig om zo veel oudere bomen uit het centrum weg te halen. Ook Putten wil in 2030 CO2-neutraal zijn.’’