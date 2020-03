Bomendorp Putten hapt in de zure appel

Dat is wel even schrikken op het Kerkplein in Putten. De fraaie bomen die als het ware een laan vormen over het beklinkerde parkeerterrein zijn helemaal kaal gesnoeid. Wat rest zijn metershoge stammen. En ook die verdwijnen straks.

,,We stonden net te kijken naar die kale bomen’’, zegt een 50-jarige Puttenaar die naar zijn auto loopt. ,,Ik vind het nu niet mooi. Maar het zal wel nodig zijn.’’

Centrumplan

Dat is het inderdaad. In het grote centrumplan van de gemeente Putten, waarover de afgelopen maanden veelvuldig is gesproken binnen en buiten het gemeentehuis, gaan straten en pleinen letterlijk op de schop. Kabels en leidingen worden vervangen en hier op het Kerkplein en in het hele kernwinkelgebied wordt de bestrating overhoop gehaald en opnieuw ingericht.

,,Dat kan geen kwaad’’, aldus de Puttenaar, wijzend naar de hobbels en bobbels op het Kerkplein. Dat wordt van harte onderschreven door Frans Heikamp (75) die met zijn rolstoel het parkeerterrein oversteekt. Ook in de winkelstraten moet hij door kuilen en over drempels met zijn voertuig. ,,Het gaat allemaal kapot. Ook voor mensen met rollators is het geen doen’’, vindt hij. ,,Het is hoog tijd.’’

Nestelen

De metershoge boomstammen staan nu nog overeind. De takken zijn er alvast afgehaald om te voorkomen dat de vogels er in gaan nestelen. Dan zouden ze niet meer kunnen worden gekapt.

Maar dat al die mooie bomen weg moeten is wel zonde, zeggen Flora Versteeg (60) en Sjanie Willemsen (75) ,,Is het plein zo niet mooi genoeg dan?’’

Ja, het is wel hobbelig, maar volgens hen kan het geld - vier miljoen euro heeft de gemeente ervoor uitgetrokken - beter worden besteed aan mensen die het echt nodig hebben.

Kapitaalvernietiging

Precies, vinden de vier Puttenaren die op de hoek van de Dorpsstraat en de Kerkstraat regelmatig het wel en wee van hun dorp becommentariëren. Schandalig, zeggen Gert Tiggelaven (68), Martin Schuit (68), Fred Jansen (73) en Evert Mol (66) eenstemming over die ‘kapitaalvernietiging’.

Dat nou juist al die bomen weg moeten ‘lijkt nergens op’ voor het bomendorp dat Putten toch wil zijn. Ze zien er het nut niet van in om daar vier miljoen in te steken. ,,Er is armoe zat in Putten’’, vinden ze. ,,Neem de jeugdzorg, daar komen ze altijd geld tekort.’’

Nou ja, hobbelig is het wel natuurlijk. ,,Maar er is geen ene straat in het centrum die mooi vlak is.’’

Aannemers

Het zou nog wat zijn als het werk was gegund aan Puttense aannemers, oppert de een. Maar dat kunnen ze niet zomaar doen, meent de ander. Dat heeft te maken met Europese aanbesteding.

En afijn, misschien dat er straks toch wel over te spreken zijn. De gemeente gaat ook weer nieuwe bomen plaatsen als de nieuwe bestrating er in ligt. Ze moeten even door de zure appel heen.