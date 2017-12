Bomentuin op Bostoren in Putten vernield

De complete beregingsinstallatie voor de bomentuin is vernield. Bomen die jarenlang de tijd hebben gehad om te groeien in de tuin zijn afgebroken en over de trappen naar beneden gegooid. De halve tuin is weg. De Bostoren heeft al eerder te maken gehad met vandalen. 's Nachts is de Bostoren gesloten voor publiek, waardoor het mogelijk is dat de vandalen enkele meters omhoog zijn geklommen om over het afgesloten hek te komen. De bomentuin op 40 meter hoogte was dé attractie voor bezoekers die de Bostoren op wilden klimmen.