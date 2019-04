Boni supermarkt en kringloopwinkel op de plek van Kok Interieurs Putten

Meubelwinkel Kok Interieurs is een begrip in de regio, met klanten uit de wijde omgeving. Het familiebedrijf bestaat al generaties lang en is de laatste decennia in handen van Jan Kok (67). Hij zegt: ,,We hebben afgesproken dat onze winkel nog minimaal één jaar hier blijft, misschien langer. Waar we daarna heen gaan weet ik nog niet, maar Kok Interieurs blijft bestaan. Ik zoek een andere locatie, want ik wil het bedrijf in stand houden voor de volgende generaties. Het kan zijn dat we verder gaan op het bedrijventerrein Keizerswoert als showroom met internetwinkel, maar het is ook mogelijk dat we verhuizen naar Harderwijk of ergens anders.’’