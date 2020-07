Bosbad Putten in geldproblemen door coronacrisis

Nieuwe attractie: 110 meter lange wildwater­baan in Bosbad Putten gaat 10 juli open

8 juli De verwachtingen van veel kinderen zijn hooggespannen en nu is het dan zover. Het Bosbad in Putten gaat op 10 juli open, inclusief de nieuwe 110 meter lange wildwaterbaan. Dat is een week eerder dan gepland.