Bosbad Putten kreunt onder corona: extra lening nodig van 800.000 euro

Doek valt na 50 jaar voor Sauna Drôme Putten: ‘Er vloeiden veel tranen bij de afscheids­bor­rel’

7 juli Een begrip in saunaland is niet meer: Sauna Drôme Putten stopt ermee. Corona heeft het 50 jaar oude bedrijf eronder gekregen, zegt eigenaar Hans Lebbink (82). ,,Het had geen zin meer om door te gaan met de anderhalvemeterregel, waardoor we nog niet eens de helft van ons normale aantal gasten kunnen ontvangen. We hebben faillissement aangevraagd en gekregen.’’