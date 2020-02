Bosbad Putten verwacht meer bezoekers dankzij 110 meter lange wildwaterbaan

Angst voor vertraging heeft Eijlander niet. ,,Op dit moment lopen we acht dagen achter op het oorspronkelijke schema. Dat terwijl de bouw van de wildwaterbaan twee weken later is begonnen dan gepland. Reden was het fraaie nazomerweer in september, waardoor de drukte in het buitenbad aanhield. Zo konden we onze bezoekers tenminste nog wat extra zwemplezier bieden.’’