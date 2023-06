Bramen plukken voor behoud Veluwse natuur

Nacompeti­tie gaat dit weekend van start. Lees hier het overzicht van de deelnemen­de clubs

Voor de ene club is het een ‘toetje’, voor de andere is het de laatste kans om zich te redden: de nacompetitie. Kan IJsselmeervogels na de 6-0 nederlaag tegen Hercules voor een stunt zorgen? En drukt Hees, de ploeg in vorm, ASC Nieuwland de derde klasse in?