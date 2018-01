Brand door kortsluiting televisie in Putten

video Het Engelse Stroud was oorlogshulp aan Putten eigenlijk vergeten

21 januari In aanwezigheid van burgemeester Kevin Cranston van de Engelse plaats Stroud is zaterdagmiddag in Putten het vernieuwde gemeenschapscentrum en theater Stroud officieel geopend. Het werd zeventig jaar geleden als dorpshuis gebouwd om de door de oorlog zwaar getroffen Puttenaren een plek voor ontmoeting en verbinding te bieden. Het dorpshuis kreeg de naam van de Engelse plaats als dank voor de tweeduizend gulden die de bevolking daar aan Putten had gegeven.