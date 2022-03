Brandalarm met kuren dwingt supermarktbaas in Putten deuren voortijdig te sluiten

Er waren zo'n 15 klanten in de winkel toen het brandalarm begon te loeien, even na 20.00 uur. De supermarkt werd rustig ontruimd terwijl de brandweer op weg naar de winkel ging. Er bleek geen druppel bluswater nodig, maar daarmee was de kous niet af.

Het alarm was geveld door een hardnekkig mankement. Het brandalarm is er meerdere keren afgehaald, maar viel telkens in een storing. Het supermarktpersoneel stond geduldig op de parkeerplaats te wachten tot het euvel was opgelost.