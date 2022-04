Brandweer grijpt snel in en beperkt schade na brand in twee-onder-een-kapwoning in Putten

Sloopschade

,,Om het vuur onder controle te krijgen, hebben wij delen van de woning moeten wegslopen. De woonhelft waar de brand is ontstaan, heeft flinke brandschade opgelopen op de bovenverdieping. In de andere helft is rook- en sloopschade ontstaan.’’

Of de brand ook werkelijk is ontstaan in de schoorsteen, is nog niet duidelijk. ,,Wel is duidelijk dat niemand gewond is geraakt.’’