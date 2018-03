Brandweer redt paard uit sloot in Putten

videoWel in shock, maar uiteindelijk stond een paard dat lange tijd onderkoeld in een sloot in Putten had gelegen toch weer op eigen benen. Dankzij de inzet van de brandweer Putten kon het dier vanmiddag gered worden.

Volledig scherm Er kwam veel kracht aan te pas om het paard weer op het droge te krijgen. © Tim van Donkersgoed/Persbureau Heitink

Het paard was door onbekende oorzaak in een sloot terecht gekomen in een weiland aan de Goorsteeg. Omdat het op geen enkele manier meewerkte lukte het de brandweerlieden niet direct om het dier uit zijn benarde positie te bevrijden.

Rillend

Maar na een paar pogingen met vereende krachten lukte het toch om het rillende dier uit de sloot te krijgen. Een dierenarts was ondertussen gearriveerd en gaf het een kalmeringsmiddel. Na kort onderzoek bleek dat het paard lichte verwondingen had opgelopen aan de benen en dat het enigszins in shock was.