Britse drugssmokkelaar jaren de cel in na ‘toevallige’ vondst van 20 kilo coke op Puttens vakantiepark

Landgoed Veldwijk in Ermelo gaat nu écht op de schop, start woningbouw nog onduide­lijk

Door zich terug te trekken in een ‘hoekje’ van Landgoed Veldwijk in Ermelo, maakt GGz Centraal de weg vrij voor een grote, nieuwe woonwijk. Dit najaar geeft de zorgverlener het startschot voor de herontwikkeling van het terrein. Wanneer precies wordt begonnen met de beloofde bouw van ruim 400 woningen, is nog onduidelijk. ,,Maar we willen haast maken.’’

30 augustus