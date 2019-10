Buggy schept fietsster op zandweg in Putten

Stiefvader en docent bekent ontucht met 13-jarig meisje in Putten en Nunspeet

18 oktober Hij was docent en een tijd stiefvader van het meisje met wie hij een aantal jaren ontucht pleegde. Onder meer in Putten en in Nunspeet. Het misbruik begon toen ze 13 jaar was, dat was eind december 2014. In augustus 2018 werd aangifte gedaan door de moeder.