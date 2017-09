Buitenlandse hond met 'rugzakje' wordt door baasjes vaak onderschat

Luid blaffend staan Pipa en Brutus achter een gesloten deur van de bijkeuken het bezoek op te wachten. ,,Straks laat ik ze komen, eerst even rust. En dan niet recht in de ogen aankijken, want dat kunnen ze als bedreiging zien", waarschuwt Schoute direct.

Ze ziet het als een eigenschap die veel honden uit het buitenland als bagage hebben meegekregen. ,,Ze zijn niet gesocialiseerd. Belast met een trauma weten ze niet dat het niet eng is om zo aangekeken te worden." Voor Schoute is het inmiddels gesneden koek. Maar ze weet dat veel mensen die een buitenlands hondje in huis nemen, zich niet bewust zijn van hetgeen ze zich op de hals halen.

Gered

,,De hondjes zijn vaak bang, hebben veel stress hetgeen resulteert in happen in de hondenriem en handen. Het kost heel veel tijd, geduld en liefde om deze dieren te trainen. Daar vergissen mensen zich in en denken alleen maar dat ze goed bezig zijn omdat ze op hun manier een hond hebben gered."

Nadat Schoute in één jaar tijd haar vader, relatie en baan kwijt raakte, verviel ze in een depressie. Vanuit Apeldoorn trok ze in bij haar moeder in Harderwijk om vervolgens een eigen woning in Putten te betrekken. ,,Ik liep wel drie tot vier uur per dag met mijn honden door het bos. Zij hebben me gered. Ik kreeg er energie van. Tijdens het wandelen zag ik hoe mensen met hun puberende hond omgingen en wist ik dat ik graag mensen op weg wil helpen om het gedrag van de hond te verbeteren."

Martin Gaus

Ze verdiepte zich in het gedrag van honden, volgde opleidingen voor een hondenuitlaatservice bij Martin Gaus en zette een bedrijfje op. Sinds deze zomer is Pipadori een feit. Begonnen uit de basisgedachte van een hondenuitlaatservice, omdat die er nog niet was in Putten, Nijkerk, Speuld en Garderen. Maar Schoute voegde aan de ondertitel van haar bedrijf achter hondenuitlaatservice niet voor niets '& meer..." toe.

,,Ik heb drie workshops samengesteld voor basisvaardigheden en richt me op coaching van mensen met buitenlandse honden. Met name in Apeldoorn zie je die heel veel. Ik ben zeker geen gedragstherapeut, maar heb wel heel veel ervaring opgedaan met mijn eigen honden. Daarnaast wil ik graag mensen begeleiden bij de aanschaf van een buitenlandse hond. Niet iedere stichting of hulpgroep is even goed. Zo is het belangrijk dat de organisatie achtergrondinformatie over een hond kan geven en dat ze met gastgezinnen voor de hondjes werken."