Buren bonken tevergeefs op de ramen; bewoner komt om bij brand in Putten

Slachtof­fer ongeluk Putten losgeknipt en naar ziekenhuis vervoerd

Bij een eenzijdig ongeluk op de Voorthuizerstraat (N303) in Putten is een slachtoffer bekneld komen te zitten in de auto. Door de brandweer is de persoon uit de auto gehaald, waarna de man naar het ziekenhuis is vervoerd. De andere inzittende van de auto is alleen in de ambulance gecontroleerd op verwondingen.

8 januari