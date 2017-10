Burgemeester Apeldoorn swingt bij start Serious Request-actie Gabriëlschool Putten

videoSwingende heupen, klappende handen en rondjes draaiend op de maat van de muziek: zo heeft de Apeldoornse burgemeester John Berends woensdagmorgen op de Gabriëlschool in Putten het startsein gegeven voor de leerlingenactie voor Serious Request.

De katholieke school uit Putten draagt graag een steentje bij voor Serious Request, de actie waarbij 3FM-dj's een week in het Glazen Huis vertoeven om geld in te zamelen voor het goede doel. Dit jaar staat het Glazen Huis in Apeldoorn, en er wordt geld ingezameld om kinderen die hun ouders kwijt zijn door oorlog of een natuurramp weer met hun vader en moeder te herenigen.

Berends was op zo'n 30 kilometer afstand van zijn thuishaven zeker niet verdwaald. Het lijntje naar de Puttense basisschool was heel kort, omdat zijn dochter Ilse er les geeft. ,,Natuurlijk gaat het me niet lukken om bij de aftrap van elke Serious Request-actie te zijn, maar dit is de eerste school buiten Apeldoorn die iets doet voor dit goede doel. Ik hoop dat dit initiatief zich als een olievlek verspreidt. Ik weet dat ze in Harderwijk en Voorst ook ergens mee bezig zijn en ik verwacht nog wel meer, want ik heb collega-burgemeesters opgeroepen om iets te doen."

Spaarpot

De kinderen vonden het maar wat leuk dat de man met de ambtsketting ('heeft u die altijd om?') het eerste glazen huisje (een spaarpot in de vorm van een huisje) kwam overhandigen. Maudy van den Broek (12) was aangenaam verrast dat zij hem in ontvangst mocht nemen. Het eerste muntstuk van 50 cent werd er spontaan in gedaan door conciërge Monno van Zeeland. Maudy is van plan de pot met zeker tien euro te vullen, maar 'hopelijk meer'. ,,Ik ga in ieder geval lege flessen inzamelen en klusjes doen."

Streefbedrag

Schooldirecteur Sander van Zomeren begint spontaan hardop na te denken bij de vraag wat het streefbedrag voor de Serious Request-actie is. ,,Laten we als doel 3.000 euro zeggen. Met de 300 leerlingen van onze twee vestigingen in totaal kan elke leerling dan drie kinderen die hun ouders kwijt zijn helpen. Dat zou mooi zijn."

Naast flessen inzamelen en klusjes doen (waarvoor mensen een klusje kunnen aanmelden) wordt er ook nog een spinningmarathon gehouden. Na het startsein van de 'eigen' burgemeester Henk Lambooij houden de leerlingen op 24 oktober een schooldag lang de pedalen van twee spinningfietsen in beweging.

In december wordt het geld dat is opgehaald naar het Glazen Huis in Apeldoorn gebracht. Voor de veiligheid en logistiek met een selecte groep. Maudy zet grote ogen op: ,,Ik hoop dat ik mee mag!"