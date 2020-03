Burgemeester van Putten waardeert veerkracht inwoners na eerste coronapatiënt

Gezocht: breiers (m/v) van dassen in driekleur voor 75 Puttense bevrij­dings­bo­men

13 maart Het coronavirus wenst ze niemand toe in Putten, maar het breivirus mag er volgens Elly van Geest in volle hevigheid toeslaan. Zij is de bedenkster van het idee om minstens 75 bomen in het centrum een gebreide Nederlandse das om te hangen, ter ere van 75 jaar bevrijding. Er is gratis wol voor iedereen die mee wil helpen.