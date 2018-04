Bus schiet sloot in naast A28

Puttense sport­ver­e­ni­gin­gen steken koppen bij elkaar voor Open Club

4 april De sportverenigingen in Putten komen tijdens een Sportcafé in Stroud bijeen om de toekomstplannen voor een Open Club verder vorm te geven. Het idee van de Open Club is dat het sportpark voor meerdere (maatschappelijke) doeleinden wordt opengesteld.