Buurt in Diermen vindt zonnepark superlelijk, maar bedenkt een bruikbaar alternatief

,,Dit zonnepark is een voorbeeld van hoe het elders in Nederland ook zou kunnen’’, zegt adviseur Matthew Beelaerts van het bedrijf Ecorus, dat het zonnepark met 10.000 zonnepanelen langs de A28 in Putten gaat bouwen. ,,Het gebeurt vaak dat landeigenaren een zonneveld willen realiseren, maar dat iedereen in de buurt dan tegen is, zo van: groene energie is prima, maar not in my backyard. In Diermen hebben de buurtbewoners voor een andere insteek gekozen, ze hebben gezocht naar een alternatieve oplossing.’’