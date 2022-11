Buurt in Putten leeft mee met bewoners nadat stalbrand aan 30.000 kippen leven kost: ‘Groot drama’

MET VIDEO Doorde­weeks staat Venus voor de klas, in het weekend gaat ze los als gabber: ‘Ben de enige met een kleurtje’

Onder een viaduct, in een bos of op een festival: hoort Venus de klanken van de hardcore muziek, dan staat ze aan. De Amersfoortse is sinds drie jaar gabber en dat blijkt haar wederopstanding. Haar psychische klachten verdwenen naar de achtergrond en ze vond vrienden voor het leven. ,,Ik was bang dat ik niet geaccepteerd zou worden, maar gabber zijn zit in je bloed en niet in je huidskleur.”

