Calcariaweg anders ingericht

Er komen geen flitspalen in de Calcariaweg in Putten, maar de straat wordt wel anders ingedeeld, zodat er in de toekomst minder hard wordt gereden.

De politieke partijen zijn in Putten nog niet allemaal enthousiast over de herinrichtingsplannen, maar op 8 maart wordt een besluit genomen. Het is de bedoeling dat de rijbaan smaller wordt (6 meter), terwijl de voetpaden worden verbreed. Ook worden brede fietsstroken aangebracht. De bocht in de weg wordt ruimer gemaakt, zodat voertuigen elkaar makkelijker kunnen passeren. Ook de Sprielderweg krijgt een andere indeling met meer onderbrekingen en groen in de parkeerstrook. De werkzaamheden zijn gepland voor juni of juli 2018.

Flitspalen

De maatregelen zijn door de gemeente Putten bedacht, in samenspraak met de buurtbewoners. Niet alle wensen van de buurtbewoners zijn gehonoreerd, want er komen geen flitspalen langs de Calcariaweg, zoals die er vroeger stonden. Met name bewoner Aard Karelsen heeft vaak aangedrongen op het neerzetten van flitspalen. Karelsen stelt: ,,De wethouder suggereert dat de snelheid afneemt door de aanleg van fietsstroken, maar dat geloof ik niet. Alleen flitspalen helpen, alle auto's gaan daar in de remmen.''

De gemeente Putten heeft de politie gevraagd een verzoek voor het plaatsen van flitspalen in te dienen bij het Openbaar Ministerie, maar daarop heeft de politie negatief gereageerd, zegt de gemeente Putten. De politie beoordeelt de verkeerssituatie in de Calcariaweg niet als onveilig, omdat 85 van de passanten binnen de toegestane snelheid blijft.

Langste zebrapad