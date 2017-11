CDA Putten krenkt raadslid Evers

Dat heeft hij vandaag via Facebook gemeld. Hij schrijft: ,,De kandidaatstellingscommissie van CDA Putten heeft mij in de afgelopen periode als vijfde voorgedragen voor de kandidatenlijst Gemeenteraadsverkiezingen 2018. Momenteel ben ik raadslid en hebben we 4 zetels in de raad. Ondanks dat kandidaten die deze periode voor mij stonden zijn gestopt, of gaan stoppen, ben ik een plek teruggezet. Dit voelt als gebrek aan vertrouwen en waardering. Vandaar ik heb besloten mij terug te trekken als kandidaat raadslid en ga stoppen bij het CDA Putten. Ik maak mijn raadsperiode nog wel af.''

,,Gedurende meer dan 20 jaar ben ik met veel plezier betrokken geweest bij het CDA Putten'', vervolgt hij. ,,Eerst als medeoprichter van het CDJA Putten, later als fractievolger en vervolgens bijna 12 jaar als commissielid voor de commissie Samenleving. De laatste 8 jaar mocht ik de gemeente Putten als raadslid dienen namens het CDA. Dit met veel plezier en in een collegiale en fijne fractie. Na meer dan 20 jaar komt hier nu op een teleurstellende wijze een einde aan en wil ik alle kiezers bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, evenals veel CDA leden met wie ik in deze jaren een goede band heb opgebouwd, in het bijzonder de mensen die mij in deze laatste moeilijke periode extra hebben gesteund. Het ga jullie allen goed, voor mij is het nu mooi geweest en het is tijd om me op andere dingen te richten.''