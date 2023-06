Clyde uit Hoorn is 100.000ste bezoeker in Bosbad Putten

Geen leges betalen voor je rijbewijs in Barneveld? Dan eerst een alcoholcur­sus volgen

Alcohol in het verkeer is een groot probleem in Barneveld. Maar liefst 70 procent van de jongeren heeft ervaring met alcohol in het verkeer, blijkt uit gemeentelijke cijfers. Om te voorkomen dat de jeugd met een slok op gaat rijden, biedt de gemeente jonge automobilisten nu een cursus aan.