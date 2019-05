Controle op Poolse huurders recreatiebungalows in Putten was correct

Twee eigenaren van bungalows op een recreatiepark aan de Poolseweg in Putten waren naar de Raad van State gestapt om hun dwangsommen van elk 10.000 euro aan te vechten. Eén van de Polen die gecontroleerd werd, zat pas een paar dagen in de bungalow. Hij was nog aan het zoeken naar werk. Volgens de bungaloweigenaar zat de arbeidsmigrant daar maar tijdelijk. Volgens de bungaloweigenaar hebben de controleurs van de gemeente onder valse voorwendselen informatie opgevraagd.

De Raad van State is het niet eens met de verhuurder dat de twee uit Polen afkomstige bewoners niet wisten wat de controleurs van de gemeente bedoelden, toen zij hen vroegen of ze daar als vakantieganger verbleven, of daar (tijdelijk) woonden. In beide gevallen zeiden de Polen dat ze daar woonden. Volgens eigenaren J. en A. van Straaten-van Soeren ging het wel degelijk om twee recreanten en hebben zij de vragen van de controleurs niet goed begrepen. De Raad van State kan dat niet plaatsen want zij hadden een in het Pools vertaald vragenformulier ingevuld. Verder konden de bewoners en controleurs zich in het Engels verstaanbaar maken. Kortom, van taalmisverstanden kan geen sprake zijn, oordeelt de Raad van State. De dwangsom blijft rechtsgeldig.