Corona bij hem thuis of bij de deejays: Jeroen gelooft in een onvergetelijk slotweekend van Serious Request

Glazen Huis Meau, Di-rect, Ruud Gullit, Claude en onder andere Wildstylez komen nog naar het Glazen Huis

Met nog twee dagen te gaan, pakt 3FM Serious Request vrijdagmiddag in Amersfoort uit. De populaire Nederlandse band Di-rect komt langs bij het Glazen Huis, EK-winnaar Ruud Gullit brengt een bezoek aan de dj’s en Wildstylez knalt de aanwezigen het weekend in.

23 december