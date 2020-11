Coronavirus ontdekt op nertsenhouderij in Putten, duizenden dieren worden afgemaakt

UpdateOp een nertsenbedrijf in Putten is het coronavirus ontdekt. Dat hebben de ministeries van Landbouw en Volksgezondheid vannacht naar buiten gebracht. Het bedrijf telt zo'n 3000 moederdieren. Die zullen worden afgemaakt.

De besmettingen in Putten zijn aan het licht gekomen via het monitoringssysteem ‘early warning'. Hiervoor moeten alle nertsenbedrijven wekelijks verplicht alle kadavers inzenden van maximaal vijftig natuurlijk gestorven dieren. Hiermee kunnen nieuwe coronabesmettingen snel worden ontdekt.

De eerste tests op de ingeleverde kadavers door het bedrijf in Putten werden donderdag uitgevoerd door de Gezondheidsdienst voor Dieren. Die tests bleken positief te zijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft gisteren opnieuw monsters bekeken voor de officiële bevestiging, maar die testuitslag was negatief, schrijven de ministers Schouten en De Jonge in een brief aan de Tweede Kamer.

Positief en negatief

‘Het is een aantal keer eerder voorgekomen dat de ingezonden kadavers van bedrijven in eerste instantie positief testten en daarna bij de officiële monstername op het bedrijf, die de dag daarna plaatsvindt, niet. Deze bedrijven bleken later toch besmet te zijn', aldus de ministers in de brief.

Een verklaring hiervoor is volgens de ministeries dat het bij de eerste officiële monstername nog een beginnende infectie is en er nog weinig dieren besmet zijn. ‘De kans om het virus aan te tonen is groter bij gestorven dieren, die worden gebruikt bij de Early Warning, dan bij de officiële bemonstering, omdat bij afwezigheid van verschijnselen (bij een beginnende infectie) dan willekeurig dieren worden geselecteerd voor bemonstering, aangezien er op dat moment geen gestorven dieren meer aanwezig zijn.’

Virusbron verwijderen

Het bedrijf in Putten ligt in een gebied waar zich nog niet eerder besmettingen hebben voorgedaan. Mede daarom is besloten om het bedrijf te ruimen. ‘We achten het in de huidige situatie van belang om een virusbron in een nieuw gebied zo snel mogelijk te verwijderen', aldus Schouten en De Jonge. Het ruimen zal zo snel mogelijk plaatsvinden.

Zeventig bedrijven

Het aantal nertsenhouderijen waar het coronavirus is ontdekt, is nu opgelopen tot 70. De dieren op de nertsenhouderij in Putten zullen worden afgemaakt. Ook op alle andere nertsenbedrijven waar corona is ontdekt, zijn de dieren eveneens afgemaakt.

Op de overige 56 ‘schone’ nertsenhouderijen in Nederland worden vanwege het pelsseizoen momenteel de dieren al gedood en gevild. Daarvan staan 21 bedrijven inmiddels leeg.

Verplicht stoppen

Aan de omstreden nertsensector komt sowieso een einde. Mogelijk begin volgend jaar al, verwacht het kabinet. Nertsenhouders zouden in 2024 verplicht worden te stoppen, maar dat is vervroegd omdat de pelsdieren het coronavirus kunnen verspreiden. De houders krijgen daarvoor financiële compensatie, waarmee een bedrag van in totaal 150 miljoen euro mee is gemoeid.

