'Cremeren met water' nieuwe vorm van uitvaart

video Resomeren: 'Cremeren maar dan met water'

9:28 Is begraven of cremeren niets voor u? Als de Tweede Kamer het resomeren goedkeurt, is er straks een derde optie. Een lichaam lost daarbij - in water met bijtende vloeistof - nagenoeg compleet op. Uitvaartondernemer Sjaardema in Putten wil graag de primeur.