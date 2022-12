Dag 2 in het Glazen Huis: ‘Andy van der Meijde doneert wat hij met twintig minuten bankzitten verdiende’

Go Sharing weigert overgeble­ven tegoeden terug te betalen na vertrek: ‘Bedrijf doet niet wat het beloofde’

Sinds het vertrek van Go Sharing uit tientallen steden en dorpen regent het klachten op internet. Klanten zijn boos omdat het bedrijf weigert hun tegoed terug te storten, ook al zijn de groene deelscooters in veel gevallen niet meer binnen de eigen woonplaats te gebruiken. Maar mag Go Sharing die tegoeden eigenlijk wel houden?

16 december