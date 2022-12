Dag 7 in het Glazen Huis: ‘Hopen dat de lezer het kon waarderen en zo niet, dan niet: wij hebben gelachen’

Politie Veluwe West zamelt cadeautjes in voor gezinnen: ’De reacties zijn hartverwar­mend’

De politie is je beste vriend. Dat gaat in deze donkere dagen voor kerst zeker op voor de agenten van Politie Veluwe West. Op het bureau in Harderwijk zamelt de politie namelijk cadeautjes in voor kinderen uit gezinnen die het niet zo breed hebben en in het licht gezet verdienen te worden. Wijkagent Fenna van der Steen: ,,We hebben al heel wat cadeautjes liggen hier.”

21 december