Dassenburcht in historische houtwal Putten blijkt bewoond

Insecten gaven fotocarriè­re van Henriëtte uit Putten een vliegende start

16 augustus Een foto van Henriëtte Houtsma uit Putten is nooit zomaar een plaatje. In elke foto vertelt ze een verhaal dat de toeschouwers met vragen achterlaat. Verschillende foto’s van Houtsma zijn nu te zien in de expositie bij galerie De Stek in Ermelo.